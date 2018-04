Marea Britanie avertizeaza: In cateva luni, Coreea de Nord va avea rachete capabile sa ne atinga teritoriul

Ziare.

Potrivit raportului, Phenianul va dezvolta "aproape sigur", in urmatoarele 18 luni, rachete balistice capabile sa transporte focoase nucleare ce vor avea capacitatea sa loveasca si teritoriul Marii Britanii, relateaza Sky News."Este aproape o certitudine ca rachetele nord-coreene vor avea capacitatea sa atinga teritoriul britanic, daca actualele programe balistice si nucleare ale Phenianului vor continua sa se dezvolte", se arata in raportul Comisiei pentru Aparare a Camerei Comunelor.De asemenea, parlamentarii britanici au atras atentia ca Marea Britanie are o capacitate redusa de aparare, in cazul unui atac lansat de Coreea de Nord."Coreea de Nord inca nu a demonstrat ca rachetele sale intercontinentale pot fi incarcate cu focoase nucleare, insa au facut progrese semnificative in ultimii doi ani", se precizeaza in raportul Comisiei.Pe de alta parte, parlamentarii britanici sunt de parere ca este "putin probabil" ca Phenianul sa lanseze un atac nuclear impotriva Marii Britanii, din moment ce Phenianul nu percepe Londra drept o amenintare existentiala.