Mike Pompeo insista ca presiunile asupra Coreei de Nord sa fie mentinute

Potrivit unui raport intocmit de experti ONU, consultat vineri de AFP, Coreea de Nord "nu si-a oprit programele nuclear si balistic si a continuat sa sfideze rezolutiile Consiliului de Securitate printr-o crestere masiva a transbordarilor ilicite de produse petroliere pe mare".Mike Pompeo a insistat, in cursul unui forum al Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), la Singapore, "asupra importantei mentinerii presiunii diplomatice si economice asupra Coreeide Nord, pentru a ajunge la o denuclearizare definitiva si total verificata la care Coreea de Nord s-a angajat".Intr-o conferinta de presa, el a adaugat ca le-a cerut membrilor ASEAN "sa aplice strict toate sanctiunile, inclusiv incetarea totala a transferurilor ilegale de petrol intre nave" cu destinatia Coreea de Nord.In urma unei escaladari a tensiunilor fara precedent, in 2017, punctata de tiruri de rachete si un test nuclear major ale regimului izolat de la Phenian, dar si de sanctiuni internatonale tot mai stricte ca represalii, anul 2018 a fost marcat de un "dezghet" spectaculos. El a condus la un summit istoric, pe 12 iunie, in Singapore, intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un.Kim si-a reafirmat angajamentul in favoarea unei "denuclearizari complete a peninsulei coreene", o declaratie vaga de intentie, fara calendar si nici modalitati, departe de "denuclearizarea completa, verificabila si ireversibila" pe care o cer Statele Unite.FARA INTALNIRE CU NORD-COREENIIMike Pompeo este insarcinat, de partea americana, cu negocieri in vederea aplicarii acestui angajament, insa negocierile treneaza."Nu m-am intalnit cu nord-coreenii" in reuniunile din Singapore, a recunoscut seful diplomatiei americane, in pofida prezentei omologului sau Ri Yong Ho. El nu a spus daca o asemenea intalnire ar putea sa aiba loc inaintea plecarii sale, sambata dupa-amiaza.De la summitul Trump-Kim, Washingtonul a deplans faptul ca anumite tari, cu China si Rusia in frunte, au inceput sa relaxeze presiunea impusa Phenianului.Mike Pompeo a salutat sambata angajamentul ministrului chinez de Externe Wang Yi, care i-a promis, a spus el, sa continue sa aplice sanctiunile.Insa el a criticat extrem de dur Rusia, evocand informatii potrivit carora ea ar continua sa faca afaceri cu nord-coreenii si sa ofere de lucru unor muncitori expatriati nord-coreeni - o sursa a unor venituri importante pentru regimul de la Phenian."Ar fi o incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU", iar "orice incalcare" va fi "luata foarte in serios de catre Statele Unite", a avertizat el, promitand sa discute despre aceste lucruri cu Moscova."Presedontele Kim si-a luat un angajament", a subliniat seful diplomatiei americane, acela "de a-si denucleariza tara". "Trebuie sa spun, dupa reuniunile mele aici, ca lumea este unita catre acest obiectiv", "sunt optimist in succesul nostru", a dat el asigurari.Insa "noi stim toti ca asta va lua timp", a adaugat el imediat, cu scopul de a minimaliza lipsa unor progrese concrete.Intrebat de Channel NewsAsia, el a fost nevoit sa recunoasca faptul ca "calendarul final al denuclearizarii va fi stabilit de catre presedintele (nord-coreean) Kim (Jong Un), cel putin in parte".In cursul intvederilor sale cu tari din Asia de Sud-Est, Mike Pompeo a evocat de asemenea, din nou, "ingrijorarile" Statelor Unite pe tema "militarizarii chineze a Marii Chinei de Sud".El a anuntat o suplimentare cu aproximativ 300 de milioane de dolari a asistentei in domeniul securitatii regiunii indo-pacifice.