Moment istoric: Sora lui Kim Jong-un l-a invitat pe presedintele Coreei de Sud la Phenian

Ziare.

com

Invitatia istorica a avut loc in cadrul unui pranz la palatul prezidential din Seoul.Kim Yo-jong este primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al Coreei de Nord.Cele doua parti au discutat despre relatiile inter-coreene, conform agentiei de presa Yonhap, iar Moon a raspuns la invitatie spunand: "Haideti sa facem posibila aceasta vizita prin asigurarea conditiilor necesare in viitor".Moon declarase anterior ca este dispus sa calatoreasca la Phenian, dar SUA se va impotrivi cel mai probabil unei astfel de vizite pentru ca Washingtonul isi continua strategia de "presiune maxima". Moon a subliniat, de asemenea, necesitatea ca si SUA sa intre in discutii."O reluare a dialogului dintre Statele Unite si Coreea de Nord este necesara pentru dezvoltarea relatiei dintre Sud si Nord", a spus Moon, conform unui purtator de cuvant.Dupa pranz, s-a anuntat ca Moon si Kim Yong-nam vor fi prezenti la meciul de hochei feminin pe care echipa coreeana il va disputa sambata seara. Cei doi vor incuraja echipa de hochei din care fac parte jucatoare din ambele tari.Intalnirea de sambata dintre cele doua tari vecine, care practic inca sunt in conflict, este primul astfel de eveniment din 2007 atunci cand prim-ministrul nord-coreean a vizitat palatul prezidential de la Seoul."Trebuie sa va fi fost greu din cauza vremii reci", a spus Moon cand a intalnit-o pe Kim Yo-jong, facand referire la temperaturile scazute din timpul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vineri."A fost in regula, domnule presedinte, pentru ca ati avut amabilitatea sa fiti interesat", a raspuns Kim Yo-jong.