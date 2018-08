Noi tensiuni SUA - Coreea de Nord: Washingtonul cere mentinerea presiunii, Phenianul critica nerabdarea americana

Calendarul stabilit de liderul de la Phenian

Potrivit unui raport intocmit de experti ONU, consultat vineri de AFP, Coreea de Nord "nu si-a oprit programele nuclear si balistic si a continuat sa sfideze rezolutiile Consiliului de Securitate printr-o crestere masiva a transbordarilor ilicite de produse petroliere pe mare".Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a dat scurt mana cu omologul sau nord-coreean Ri Yong Ho la un forum regional la care participau, la Singapore.In locul unei veritabile reuniuni, delegatia americana i-a remis ministrului nord-coreean o scrisoare a lui Donald Trump adresata lui Kim Jong Un - un nou episod al diplomatiei epistolare ce insoteste spectaculoasa apropiere, din primavara, intre cele doua tari inamice.Departamentul de Stat nu a precizat insa continutul misivei, care este un "raspuns la o scrisoare recenta" a liderului nord-coreean si s-a incapatanat sa vada in acest scurt contact "un pas in directia buna".In pofida zambetelor artificiale afisate de Mike Pompeo si Ri Yong Ho, tonul a ramas taios, mai ales de partea nord-coreeana, ceea ce pare sa confirme ca negocierile in vederea unei "denuclearizari" a regimului izolat taraganeaza de la summitul istoric Trump-Kim pe 12 iunie.Seful diplomatiei nord-coreene nu a apreciat declaratiile omologului sau american, care a cerut comunitatii internationale "sa aplice strict toate sanctiunile, inclusiv incetarea totala a transferurilor ilegale de petrol intre nave" cu destinatia Coreea de Nord.Mike Pompeo a insistat, in cursul acestui forum al Asociatiei Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), " asupra importantei mentinerii presiunii diplomatice si economice asupra Coreeide Nord , pentru a ajunge la o denuclearizare definitiva si total verificata la care Coreea de Nord s-a angajat".Potrivit raportului unor experti trimis Consiliului de Securitate, Phenianul a recurs la transbordari ilegale de produse petroliere ae mare, de la un vapor la altul, cu scopul de a ocoli sanctiunile ONU.Grupul de experti indica de asemenea incalcari ale unei interdictii de exportare a carbunelui, fierului si altor marfuri nord-coreene, care au adus multe milioane de dolari regimului lui Kim Jong Un.In pofida unor "masuri de buna vointa" adoptate de Phenian, Washingtonul "indeamna la o mentinere a sanctiunilor", tradand "miscari in Statele Unite care vor sa se intoarca in trecut, departe de intentiile liderului lor", a reactionat Ri Yong Ho in Singapore, dupa plecarea secretarului de Stat american, care isi continua miniturneul in Jakarta."Nerabdarea nu ajuta deloc la construirea increderii. Si mai ales atunci cand se avanseaza exigente unilaterale", a adaugat el."Atat timp cat Statele Unite nu-si vor arata in practica vointa de a elimina ceea ce ne ridica probleme, nu va exista vreo posibilitate sa avansam, la randul nostru", a avertizat seful diplomatiei nord-coreene.In summitul de la 12 iunie, Kim Jong Un si-a reafirmat angajamentul in favoarea unei "denuclearizari complete a peninsulei coreene", o declaratie vaga de intentie, fara calendar si nici modalitati, departe de "denuclearizarea completa, verificabila si ireversibila" pe care o cer Statele Unite.De la summitul Trump-Kim, Washingtonul a deplans faptul ca anumite tari, cu China si Rusia in frunte, au inceput sa relaxeze presiunea impusa Phenianului, in absenta unor progrese concrete catre aceasta "denuclearizare".Mike Pompeo a salutat sambata angajamentul ministrului chinez de Externe Wang Yi, care i-a promis sa continue sa aplice sanctiunile.Insa Pompeo a criticat extrem de dur Rusia, evocand informatii potrivit carora aceasta tara ar continua sa faca afaceri cu nord-coreenii si sa ofere de lucru unor muncitori expatriati nord-coreeni - o sursa a unor venituri importante pentru regimul de la Phenian."Ar fi o incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU", iar "orice incalcare" va fi "luata foarte in serios de catre Statele Unite", a avertizat Mike Pompeo, promitand sa discute despre aceste lucruri cu Moscova."Presedontele Kim si-a luat un angajament", a subliniat seful diplomatiei americane, acela "de a-si denucleariza tara". Insa "noi stim toti ca asta va lua timp", a adaugat el imediat, cu scopul de a minimaliza lipsa unor progrese concrete.Intrebat de Channel NewsAsia, oficialul american a fost nevoit sa recunoasca faptul ca un "calendar final al denuclearizarii va fi stabilit de catre presedintele (nord-coreean) Kim (Jong Un), cel putin in parte".