O delegatie de oficiali sud-coreeni merge, luni, in Coreea de Nord

Astfel, dupa vizita de doua zile din Coreea de Nord , oficialii sud-coreeni vor merge in Statele Unite, pentru a-i informa pe oficialii americani despre discutiile avute la Phenian, potrivit informatiilor provenite de la administratia prezidentiala de la Seul, scrie Reuters.Delegatia va fi condusa de seful Agentiei Nationale a Serviciilor Secrete, Suh Hoon si de liderul Biroului pentru Securitate Nationala, Chung Eui-yong.Vizita are loc dupa ce oficiali nord-coreeni importanti, printre care si Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong un, au mers in Coreea de Sud in timpul Jocurilor Olimpice de luna trecuta. Coreea de Sud a cheltuit atunci peste 220.000 de dolari pentru a asigura hrana, cazarea si transportul sorei liderului de la Phenian si a delegatiei sale in timpul vizitei de trei zile la Jocurile Olimpice de Iarna de la Phenian.Kim Yo-jong este si primul membru al dinastiei de la Phenian care ajunge in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului inter-coreean din 1953 si a fost insotita in cadrul vizitei de Kimg Yong-nam, seful de stat formal al Coreei de Nord.