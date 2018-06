Pana sa se intalneasca cu Trump, Kim Jong-un s-a plans Rusiei de "hegemonia SUA"

Ziare.

com

Kim Jong-un i-a transmis lui Lavrov ca spera sa creasca cooperarea cu Rusia "Pe masura ce progresam in a ajusta situatia politica in fata hegemoniei americane, sunt dispus sa schimb pareri in profunzime cu conducerea dumneavoastra si sper ca asa vom face de acum inainte", i-a transmis liderul nord-coreean lui Lavrov.Comentariul lui Kim Jong-un despre hegemonia SUA nu a fost preluat de agentia de stat Korean Central News. Agentia a informat ca liderul nord-coreean a declarat ca disponibilitatea Coreei de Nord "privind dezarmarea nucleara a peninsulei coreene ramane neschimbata" dar si ca procesul ar trebui sa "inainteze de la o faza la alta pentru a gasi o solutie care sa fie potrivita pentru interesele ambelor parti".Din ianuarie, Kim a avut un discurs mai deschis fata de Washington si Seul, dupa un an in care tensiunile nucleare au ridicat ingrijorari si posibilitatea unui razboi nuclear. Totusi, noi comentarii dure ale lui Kim Jong-un l-au determinat pe Trump sa anuleze summit-ul programat intre cei doi, desi pana la urma intalnirea ar putea avea loc.In cadrul discutiilor, Lavrov a transmis "cele mai calde dorinte" ale lui Vladimir Putin pentru "telurile" lui Kim Jong-un in peninsula coreeana. El a exprimat de asemenea sustinerea Moscovei fata de acordul dintre liderul nord-coreean si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la care s-a ajuns in summit-ul de luna trecuta dintre cele doua tari.