Phenianul acuza Statele Unite ca pregatesc un atac impotriva Coreei de Nord

Ziare.

com

"Oficiali americani, inclusiv secretarul Apararii si directorul CIA , au vorbit in mod repetat despre amenintarea nucleara si balistica nord-coreeana pentru a justifica optiunea militara.", a declarat Ju Yong Chol, un diplomat nord-coreean la o conferinta pentru dezarmare organizata de Natiunile Unite."Actualele masuri luate de Statele Unite in sensul suplimentarii capacitatilor militare sunt destinate lansarii unui atac preventiv impotriva Republicii Democrate Populare Coreea ", a mai precizat Ju Yong Chol.Nu este pentru prima ora cand Phenianul face astfel de acuzatii. In noiembrie 2017, bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Coreea de Nord , sustinea atunci regimul Kim Jong-Un.In realitate, avioanele militare au survolat orasul japonez Okinawa si apoi insula sud-coreeana Jeju, inainte de a trece pe deasupra Marii Japoniei si a se apropia de spatiul aerian nord-coreean. Escortate de avioane de vanatoare sud-coreene, bombardierele americane au simulat atacuri nucleare, lovind tinte dintr-un poligon sud-coreean.Agentia nord-coreeana de stiri avertizeaza atunci ca exercitiile de acest tip nu fac decat sa amplifice tensiunile in Peninsula Coreeana.