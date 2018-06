Presa de la Phenian anunta prima vizita a unui sef de stat strain in Coreea de Nord de la venirea la putere a lui Kim Jong Un

Ziare.

com

"Voi vizita DPRK (Republica Democrata Populara Coreea - n.red.) si ma voi intalni cu Excelenta Sa, Kim Jong Un", a declarat Assad, potrivit agentiei KCNA, citata de Reuters.Totusi, administratia prezidentiala de la Damasc nu a comentat inca informatiile difuzate de presa nord-coreeana.Phenianul si Damascul au relatii bune, iar observatorii ONU au acuzat Coreea de Nord ca ar coopera cu Siria in ceea ce priveste dezvoltarea armelor chimice, lucru negat de Phenian.In cazul in care va avea loc, aceasta va fi prima vizita a unui sef de stat strain in Coreea de Nord de la venirea la putere a lui Kim Jong Un, in anul 2011."Lumea saluta evenimentele remarcabile din Peninsula Coreea care au avut recent loc datorita calibrului politic remarcabil si conducerii intelepte a E.S. Kim Jong Un", a mai afirmat Assad, adaugand: "Sunt sigur ca va obtine victoria finala si negresit va realiza reunificarea Coreei".Potrivit agentiei KCNA, Assad ar fi facut aceste declaratii cu ocazia prezentarii scrisorilor de acreditare de catre ambasadorul nord-coreean la Damasc, Mun Jong Nam.