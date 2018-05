Prima dezertare dupa impacarea istorica dintre Coreea de Nord si cea de Sud

Ziare.

com

"O barca a fost detectata in ape, la nord de Baengnyeong", o insula din apropierea frontierei maritime intercoreene, a anuntat o sursa guvernamentala, citat de agentia Yonhap.Ofiterul, un comandant al armatei nord-coreene, era insotit de un civil si si-a "exprimat dorinta de a dezerta".Este a 14-a dezertare nord-coreeana dupa 2000, prima implicand un ofiter militar dupa 2008, conform canalului sud-coreean YTN.In noiembrie 2017, un soldat din Nord a mers cu masina pana la granita, extrem de pazita, dupa care a fugit in Sud sub focurile de arma ale militarilor nord-coreeni care l-au atins de mai multe ori.In iunie 2017, doi dintre cei patru membri ai echipajului unui vas de pescuit nord-coreean in deriva au refuzat sa se intoarca acasa si au primit permisiunea de a se stabili in Sud. O luna mai tarziu cinci persoane de pe un alt vas au imitat gestul lor.Totusi, este prima dezertare dupa ce liderii celor doua Corei au facut pasi importanti catre impacare.