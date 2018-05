Primii pasi pentru unificare: Coreea de Nord isi va schimba fusul orar pentru a se sincroniza cu Sudul

Noi rute aeriene intre cele doua Corei

Nordul va da sambata ceasurile inainte cu 30 de minute, conform agentiei de stat KCNA.Resetarea orei reprezinta "primul pas practic" pentru a "grabi procesul in care Nordul si Sudul se vor uni", precizeaza KCNA.Pana acum, Coreea de Nord avea propriul fus orar, fiind cu 30 de minute inapoi fata de ora oficiala din Coreea de Sud si Japonia Acest lucru a fost introdus in 2015 ca protest fata de "imperialismul japonez" pentru ca ora Coreei a fost modificata pentru a se sincroniza cu cea de la Tokyo pe vremea cand japonezii au ocupat peninsula coreeana.Coreea de Sud si-a schimbat si ea fusul orar in anii '50, dar s-a reintors la ora din Tokyo in anii '60.Totodata, directorii agentiei de aviatie a ONU vor vizita Corea de Nord saptamana viitoare pentru a discuta cererea Phenianului de a deschide noi rute aeriene catre Coreea de Sud, conform unui comunicat al organizatiei, scrie Reuters."Aceasta cerere va fi discutata, pe langa alte probleme privind navigatia si siguranta aeriana", se arata in comunicat.Conform site-ului companiei aeriene nord-coreene detinuta de stat Air Koryo, ofera zboruri catre Rusia si China , doua tari care mentin relatii diplomatice cu Nordul.Acesta este printre cele mai importante semne de reconciliere de cand cei doi lideri ai Coreei de Sud si Coreei de Nord s-au intalnit luna trecuta intr-un summit istoric, unde au semnat un acord pentru a aduce pace in peninsula.