Putin: Kim Jong-un e un politician competent si matur, care si-a rezolvat obiectivul strategic

Ziare.

com

"Kim Jong-un evident a castigat aceasta runda. Este un politician absolut competent si matur, care si-a rezolvat obiectivul strategic - are un focos nuclear si o racheta cu raza lunga de actiune", a spus Putin joi.In opinia presedintelui rus, Kim Jong-un vrea acum sa calmeze situatia. Rusia s-a oferit sa medieze discutii intre Coreea de Nord si Statele Unite. Pe de alta parte, mai multe nave rusesti sunt suspectate ca ar incalca emargoul impus Coreei de Nord si ca ar alimenta Phenianul cu petrol de contrabanda.Coreea de Nord si Coreea de Sud au avut discutii, marti, dupa o perioada indelungata de tensiuni in peninsula Coreeana. Cele doua tari au convenit ca nord-coreenii sa trimita o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud din acest an. De asemenea, Seulul si Phenianul au convenit sa reduca tensiunea militara actuala si sa poarte discutii militare asupra acestei probleme.Kim Jong-un si presedintele american Donald Trump au avut in ultimele luni schimburi dure de replici cu privire la programul nuclear al nord-coreenilor. De mai multe ori, Donald Trump l-a numit pe Kim "pustiul cu racheta".