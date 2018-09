Rachetele balistice au lipsit de la parada militara din Coreea de Nord

Ziare.

O mare de spectatori au privit parada in care zeci de mii de soldati si coloane de tancuri au trecut printr-un pasaj unde liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a salutat, scrie Reuters.Spre deosebire de anii precedenti insa, nu au fost expuse rachete intercontinentale. Si nu au existat teste nucleare pentru a marca ziua, asa cum s-a intamplat in ultimii doi ani.Coreea de Nord foloseste in mod obisnuit sarbatorile majore pentru a-si expune capabilitatile militare si cele mai recente evolutii ale tehnologiei rachetelor.Dar acest lucru a scazut anul acesta, subliniind scopul declarat al lui Kim de denuclearizare a peninsulei coreene si intalnirile sale recente cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in si summit-urile cu presedintele american Donald Trump si cu presedintele chinez Xi Jinping.Tema festivitatilor din acest an a fost unificarea peninsulei coreene, impartita inca din razboiul coreean 1950-53. Pluteste pe unificare trecuta de o multime de nord-coreeni care flutura steaguri unice din Coreea.Coreea de Nord a invitat un grup mare de jurnalisti straini sa acopere o parada militara si alte evenimente pentru a marca cea de-a 70-a aniversare a fondarii acesteia.