Raport ONU: Coreea de Nord nu a renuntat la inarmarea nucleara si cu rachete

Raportul, consultat de Reuters, a fost realizat timp de sase luni de experti independenti care au monitorizat implementarea sanctiunilor impotriva regimului de la Phenian si a fost inaintat vineri seara comisiei pentru sanctiunile respective a Consiliului de Securitate.Misiunea nord-coreeana la ONU a refuzat solicitarea Reuters de a comenta informatia.Documentul mai mentioneaza ca Phenianul isi continua cooperarea militara cu Siria si a incercat sa vanda arme rebelilor Houthi din Yemen. Nord-coreenii au incalcat embargoul asupra exportului de textile, prin vanzari in valoare de 100 de milioane de dolari catre China, Ghana, India, Mexic, Sri Lanka, Thailanda, Turcia si Uruguay, din octombrie 2017 pana in martie 2018, arata raportul. Transferurile ilegale de produse petroliere intre nave, in apele internationale, pentru a aproviziona Coreea de Nord, s-au extins si au devenit mai sofisticate, potrivit aceleiasi surse.La ONU, Rusia si China sugereaza discutarea in Consiliul de Securitate a relaxarii sanctiunilor impotriva Coreei de Nord, dupa intalnirea presedintelui american Donald Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong Un , la care acesta din urma s-a angajat sa actioneze pentru denuclearizare.In acelasi timp, Statele Unite insista asupra mentinerii sanctiunilor adoptate succesiv incepand din 2006, pana cand Phenianul ia masuri concrete de dezarmare.