Sanctiunile zdruncina Coreea de Nord. Cel mai prost an pentru economie din ultimii 20 de ani

Pe fondul sanctiunilor impuse de Occident vizand programul nuclear al Phenianului, economia tarii s-a contractat cu 3,5% in 2017, iar analistii se asteapta ca scaderea sa fie si mai accentuata anul acesta, noteaza CNN Regimul de la Phenian nu anunta public datele privind cresterea economica, insa Coreea de Sud face anual, inca din 1991, o estimare a PIB-ului tarii vecine.Rezultatele economice de anul trecut indica un regres semnificativ fata de cresterea de 3,9% din 2016, fiind cele mai slabe din 1997, cand in cel mai crancen an al unei perioade de foamete generalizata, Coreea de Nord a avut o scadere economica de 6,5%, conform estimarilor Seulului.Exporturile nord-coreene au scazut cu 40% anul trecut, la 1,8 miliarde de dolari. Tara asiatica exporta produse precum carbune, minereuri de fier si materiale textile. De asemenea, banca centrala a Coreei de Sud estimeaza ca venitul anual mediu in tara vecina a fost de doar 5% din cel al sud-coreenilor.Unii analisti cred ca situatia va continua sa se inrautateasca in 2018. De exemplu, economistul Kim Byung-yeon de la Universitatea Nationala din Seul se asteapta la o scadere de 5% in acest an in cazul in care sanctiunile vor fi integral implementate.Anul trecut, in urma testelor nucleare repetate efectuate de liderul Kim Jong-un, SUA au inaintat mai multe rezolutii impotriva Coreei de Nord in Consiliul de Securitate al ONU . Sanctiunile ONU au vizat exporturile de carbune, de minereuri de fier, de produse textile si de fructe de mare ale acestei tari, precum si aprovizionarea sa cu petrol si gaze naturale.Administratia Trump a urmarit totodata sa elimine Coreea de Nord din sistemul financiar global, interzicandu-le bancilor americane sa desfasoare tranzactii financiare cu aceasta tara. China , principalul partener comercial al Coreei de Nord, a sustinut ca a implementat sanctiunile la adresa acesteia, insa o parte dintre analisti sunt sceptici in aceasta privinta.In urma intalnirii cu Kim Jong-un in Singapore de luna trecuta, presedintele american Donald Trump a declarat ca sanctiunile vor fi ridicate doar atunci cand va exista certitudinea ca armele nucleare nu vor mai reprezenta o amenintare, admitand ca acest lucru ar putea dura mai mult timp.C.S.