Se vede din satelit: Coreea de Nord reconstruieste o baza de lansare a rachetelor, desi a promis ca o demoleaza

Acestea au fost realizate la doua zile dupa ce s-a incheiat summit-ul dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord coreean Kim Jong-un , insa fara a se ajunge la un acord privind dezarmarea nucleara.Lucrarile de demolare a bazei au inceput anul trecut, insa acestea au stagnat odata cu discutiile cu Statele Unite, potrivit BBC . Angajamentul de a o distruge a fost vazut ca o masura de consolidare a increderii intre Phenian si Washington.Intre timp, SUA au avertizat Coreea de Nord ca s-ar putea confrunta cu si mai multe sanctiuni daca nu se fac pasi seriosi spre denuclearizare.Dovezile din satelit, provenind de la mai multe think thank-uri din SUA, dar si declaratiile serviciilor de informatii din Coreea de Sud arata ca s-au inregistrat progrese rapide in reconstructia structurilor de pe platforma de lansare a satelitilor.Sohae a fost principalul centru de lansare de sateliti din Coreea de Nord, din 2012. De asemenea, a fost utilizat pentru testarea motoarelor pentru rachete capabile sa ajunga in SUA. Totusi, nu a fost niciodata folosit pentru testarea rachetelor balistice. Pana acum.