Sef in armata americana: Coreea de Nord nu a dovedit ca rachetele sale pot atinge SUA

Ziare.

com

Phenianul sustine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, insa nu a demonstrat ca sistemul de tintire, de exemplu, poate rezista unor conditii de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a declarat generalului Paul Selva, adjunctul sefului Statului Major Interarme."Au avut loc progrese, insa este adevarat ca ele nu au aratat toate componentele unui sistem de rachete balistice intercontinentale", le-a spus generalul unor jurnalisti.O intrebare ramane in continuare in suspans, si anume daca nord-coreenii detin tehnologia care ii permite unei rachete sa reintre din spatiu in atmosfera, dupa care sa elibereze o ogiva."Este posibil ca el (liderul nord-coreean Kim Jong-un) sa o aiba, asadar trebuie sa pornim de la principiul ca asa este, insa el nu a furnizat proba", a comentat Selva.Regimul nord-coreean a procedat anul trecut la mai multe teste de rachete de tip ICBM cu o raza de actiune suficienta sa atinga teritoriul american si a efectuat in septembrie cel mai puternic test nuclear de pana in prezent.