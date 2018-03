Seful CIA, despre intalnirea Trump-Kim: Nu face asta pentru teatru, se duce sa rezolve o problema

Ziare.

Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.Presedintele a declarat ca viitorul summit ar putea produce "cel mai bun acord pentru lume".Dar criticii au avertizat ca, daca discutiile nu merg conform planului, cele doua natiuni ar fi intr-o pozitie mai precara decat inainte.Un asemenea summit ar fi fost posibil doar dupa concesii majore ale Nordului. Totusi, conform rapoartelor, Trump a acceptat oferta pe loc atunci cand i-a fost comunicata de sud-coreeni joi, luand astfel prin surprindere propria administratie.Coreea de Nord a spus in numeroase randuri in trecut ca ar putea renunta la armele sale nucleare in conditiile potrivite.Pompeo a declarat pentru CBS ca administratia priveste "cu ochii larg deschisi" la provocarea pe care o va reprezenta negocierea cu Nordul.El a spus ca Nordul vine la negocieri deoarece sanctiunile economice ale americanilor au avut efecte puternice."Niciodata nu au fost coreenii intr-o asemenea situatie in care economia lor se afla intr-o pozitie riscanta, iar conducerea a fost sub o asemenea presiune", a spus Pompeo.Un alt oficial al Casei Albe, secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, a subliniat ca obiectivul "clar" al discutiilor este dezarmarea nucleara a peninsulei coreene si a precizat ca SUA nu se asteapta sa mai aiba loc vreun test nuclear inaintea intalnirii.Totusi, politicienii din ambele partide si-au exprimat ingrijorarile privind intalnirea.Senatorul republican Cory Gardner a declarat pentru CBS ca doreste "pasi concreti si verificabili pentru dezarmarea nucleara" inainte ca discutiile sa aiba loc.Un alt senator republican, Jeff Flake, a spus pentru NBC ca este sceptic privind dezarmarea nucleara, vazand-o ca pe o tinta nerealista.De asemenea, senatorul democrat Elizabeth Warren s-a aratat ingrijorat ca Departamentul de Stat "decimat" nu are oficiali care sunt familiari cu metodele Phenianului."Vreau ca presedintele nostru sa aiba succes pentru ca, daca el are succes, America are succes. Lumea ar fi mai in siguranta. Dar sunt foarte ingrijorata ca nord-coreenii ar putea profita de el", a spus Warren.