Serviciile secrete de la Berlin avertizeaza ca Germania poate fi lovita de rachete nucleare din Coreea de Nord

Directorul adjunct al BND, Ole Diehl, a declarat parlamentarilor in timpul unei sedinte cu usile inchise ca evaluarea este "sigura", potrivit ziarului, citand participanti la reuniune.In acelasi timp, Diehl a spus ca agentia considera discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca un semn pozitiv.Niciun comentariu nu a fost imediat disponibil din partea BND.Un inalt diplomat nord-coreean a plecat duminica in Finlanda pentru discutii cu fosti oficiali americani si sud-coreeni, a anuntat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, in timp ce continua o serie de intalniri diplomatice inaintea unui posibil summit SUA-Coreea de Nord.Coreea de Nord isi continua programele nuclear si de rachete sfidand sanctiunile Consiliului de Securitate al ONU si nu a facut un secret din planurile sale de a dezvolta o racheta capabila sa loveasca teritoriul continental al Statelor Unite.Ea isi apara programele ca un factor de descurajare necesar impotriva unor planuri percepute de invazie din partea Statelor Unite, in timp ce 28.500 de soldati americani sunt stationati in Coreea de Sud, o mostenire a Razboiului din Coreea (1950-53). Statele Unite neaga ca au astfel de planuri.Tensiunile s-au relaxat in ultimele saptamani, care au coincis cu participarea Coreii de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna desfasurate in Sud luna trecuta