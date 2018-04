Seul: Coreea de Nord manifesta disponibilitatea de a renunta la arme nucleare

Ziare.

com

"Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite, precum retragerea trupelor americane din Coreea de Sud. Phenianul cere doar incetarea ostilitatilor politice fata de Coreea de Nord si garantii de securitate", afirma presedintele sud-coreean, citat de Le Figaro.Presedintele Coreei de Sud nu a exclus posibilitatea semnarii unui tratat de pace in acest conditii.Razboiul dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud, din perioada 1950-1953, s-a incheiat printr-un armistitiu, nu printr-un tratat de pace. "Raman inca multe obstacole. In primul rand, trebuie sa avem un bun inceput prin summitul Coreea de Nord - Coreea de Sud, iar dialogul va trebui sa continue dupa ce vom vedea rezultatele summitului americano - nord-coreean", a spus liderul de la Seul.Mike Pompeo, directorul in exercitiu al CIA desemnat secretar de Stat al SUA, s-a intalnit recent cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un , pentru a pregati viitoarea intrevedere cu presedintele Donald Trump.