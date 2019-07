Situatie rara: Fiul unui fost oficial sud-coreean a dezertat in Coreea de Nord

Ziare.

com

Potrivit unor estimari, peste 30.000 de nord-coreeni au fugit din calea saraciei si reprimarii in Coreea de Sud de la sfarsitul Razboiului Coreei (1950-1953) . Insa dezertarile in sens invers sunt extrem de rare, relateaza AFP.Choe In-guk este fiul unui fost ministru de Externe, Choe Dok-shin, care a murit in 1989, la trei ani dupa ce a ajuns in Coreea de Nord impreuna cu sotia sa.Choe In-guk a aterizat la Phenian sambata, potrivit site-ului oficial nord-coreean Uriminzokkiri.Intr-o inregistrare video filmata pe aeroport si publicata de site duminica, Choe, in varsta de 72 de ani, spune ca a venit in capitala nord-coreeana "sa locuiasca in ea"."Nu reusesc sa-mi gasesc cuvintele pentru a-mi exprima recunostinta fata de Republica ce ma primeste cu bratele deschise", a spus el.Choe mai spune ca a hotarat sa traiasca in Coreea de Nord pentru "a raspunde dorintei" parintilor sai.Ministerul sud-coreean al Unificarii a anuntat ca nu stia nimic despre aceasta dezartare inainte de publicarea articolului si a subliniat ca nu urmareste faptele si gesturilor persoanelor, "pentru ca respecta libertatea de miscarre".Un numar mic de sud-coreeni intr-o situatie economica dificila au plecat in Nord, in trecut. Unii au fost trimisi inapoi in Sud de catre Phenian, care a apreciat ca ei erau indezirabili in nevoile sale de propaganda.Anul trecut doi sud-coreeni au fost repatriati, a dezvaluit ministerul, fara sa faca alte precizari.Phenianul, supus unor dure sanctiuni ONU din cauza programelor sale nuclear si balistic, ii catalogheaza pe transfugii nord-coreeni trecuti in Sud drept "gunoaie umane".