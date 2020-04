Speculatiile privind starea de sanatate a lui Kim Jong Un continua. Coreea de Nord pastreaza tacerea

Ziare.

Marti, presa americana a relatat ca liderul comunist, despre care se crede ca are 36 de ani, nu se simte bine dupa o interventie chirurgicala pe cord si este supus tratamentului.Miercuri, presa de stat nord-coreeana nu s-a referit la aparitiile publice recente ale lui Kim.Conducerea comunista de la Phenian controleaza strict informatiile despre Kim si familia sa, aminteste dpa.CNN a citat o sursa din informatii spunand ca Kim este "in pericol serios dupa o interventie chirurgicala" Ziarul online cu sediul in Coreea de Sud Daily NK, specializat in stiri despre Coreea de Nord, a raportat anterior ca Kim a fost supus unei interventii chirurgicale cardiace pe 12 aprilie si ca se recupereaza la o vila.Potrivit ziarului, un informator din Coreea de Nord ar fi declarat ca operatia a fost necesara din cauza mai multor factori, inclusiv faptul ca Kim este supraponderal, obiceiul sau de a fuma si surmenajul.Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu stie daca informatiile despre boala lui Kim sunt corecte, dar i-a urat sanatate."Ii doresc numai bine", a declarat Trump marti seara la Casa Alba, adaugand ca a avut o "relatie foarte buna" cu Kim.Cei doi s-au intalnit de doua ori cu ocazia unor summituri istorice, dar nu au reusit sa treaca peste decalajele profunde dintre cele doua tari, in principal asupra programului nuclear al Phenianului.