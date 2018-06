Televiziunea de stat din Rusia a trucat o imagine cu Kim Jong-un ca sa para ca zambeste (Foto&Video)

"Вести недели" прифотошопили улыбку Ким Чен Ыну. Нужно всем, кому что-то не нравится, улыбки прифотошопить. pic.twitter.com/NVCMu2rE6O - Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 3 iunie 2018

Televiziunea de stat din Rusia, Rusia-1, este acuzata ca a trucat o imagine cu Kim Jong-un, pentru a face sa para ca acesta zambeste in timp ce da mana cu Lavrov, arata Newsweek Dupa publicarea imaginilor de televiziunea din Rusia, internautii le-au comparat cu cele publicate de cei din Coreea de Nord.Practic, in imaginea publicata de rusi, liderul nord coreean pare ca zambeste, in timp ce in fotografia postata de cei din Coreea de Nord, Kim Jong-un apare foarte serios.Si daca fotografiile pot fi inselatoare, intr-un clip realizat in timp ce Kim Jong-un si Lavrov isi dau mana se vede clar ca liderul nord-coreean nu a zambit deloc.Newsweek a incercat sa discute cu reprezentantii Rusia-1 pentru a comenta imaginile, dar acestia nu au raspuns.A.G.