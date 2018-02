Toate fetele facute de Kim Jong-un la parada militara din Coreea de Nord

Ziare.

Coreea de Sud gazduieste Jocurile Olimpice de iarna, iar tara de la Nord n-a vrut sa fie mai prejos. Coreea de Nord, sub comanda lui Kim Jong-un, a organizat o parada militara cu o zi inainte ca Jocurile Olimpice de iarna sa inceapa.Oficial, parada militara a marcat 70 de ani de la infiintarea Armatei Populare Coreene. Totusi, e o sarbatoare care, in general, a fost stabilita pentru aprilie. Kim Jong-un a venit in piata Kim Il Sung din Phenian impreuna cu sotia Ri Sol Ju. Au fost intampinati cu un covor rosu si cu ovatii din partea celor prezenti.