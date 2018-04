Trump anunta cand se va intalni cu Kim Jong-un: Va fi foarte interesant pentru intreaga lume

Ziare.

Trump a facut declaratii la Casa Alba, in urma unei sedinte a cabinetului sau, si a precizat ca SUA si Coreea de Nord poarta discutii pentru pregatirea unui summit."In privinta Coreei de Nord, asa cum probabil ati vazut, suntem in contact cu ei si ne vom intalni candva in luna mai sau la inceputul lunii iunie. Si cred ca ambele parti vor avea un respect enorm... si sa speram ca vom putea incheia o intelegere cu privire la denuclearizarea Coreei de Nord. Ei au spus asta; noi am spus asta. Speram ca va fi o relatie cu mult diferita fata de cea din ultimii multi ani", a spus presedintele american.Casa Alba a anuntat, duminica, faptul ca va mentine presiunea maxima si sanctiunile asupra regimului nord-coreean pana cand vor fi obtinute progrese semnificative in cadrul discutiilor."Acest lucru ar fi trebuit facut de catre ceilalti presedinti, dar ei au decis sa nu faca nimic. Ar fi fost mult mai usor acum cinci ani, zece ani, douazeci de ani. Dar avem o intalnire care este programata cu Coreea de Nord. Deci cred ca va fi foarte interesant pentru intreaga lume", a mai spus Donald Trump.La 5 aprilie, Kim Jong-un i-a transmis presedintelui Chinei, Xi Jinping, in cursul vizitei la Beijing, ca va accepta reluarea negocierilor multilaterale pe tema programelor nucleare si balistice.Coreea de Sud si Coreea de Nord au convenit sa organizeze un summit in data de 27 aprilie, in regiunea demilitarizata Panmunjom. Pe agenda discutiilor se vor afla imbunatatirea legaturilor bilaterale si atenuarea tensiunilor militare.