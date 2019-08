Eveniment rar: Un nord-coreean a reusit sa treaca in Sud prin Zona Demilitarizata

Ziare.

Identitatea acestui nord-coreean si motivele pentru care a traversat frontiera puternic pazita nu au fost precizate, relateaza AFP.Potrivit armatei sud-coreene, barbatul a fost descoperit, miercuri seara, in timp ce avansa spre sud, dupa ce trecuse linia de demarcatie din cadrul Zonei Demilitarizate, in partea centrala a frontierei intercoreene."Persoana neidentificata este un barbat nord-coreean si agentia guvernamentala competenta il va interoga pentru a afla cum a reusit sa treaca frontiera si care sunt motivatiile sale", a indicat statul major intr-un scurt comunicat.Nicio miscare neobisnuita de trupe nord-coreene de-a lungul frontierei nu a fost detectata, a adaugat acesta.Peste 30.000 de nord-coreeni au fugit in Coreea de Sud de la sfarsitul razboiului din Coreea (1950-1953), potrivit cifrelor oficiale ale Seulului. Insa trecerea prin Zona Demilitarizata este extrem de rara, marea majoritate a celor care vor sa fuga preferand sa treaca prin China, a carei frontiera cu Coreea de Nord este mai permisiva.In noiembrie 2017, un soldat din Coreea de Nord a reusit sa treaca, sub o ploaie de gloante, linia de demarcatie in satul Panmunjom, unde armatele celor doua Corei sunt fata in fata, la doar cativa metri distanta. Imaginile cu aceasta dezertare spectaculoasa au facut inconjurul lumii.Supusa unor aspre sanctiuni internationale din cauza testelor sale nucleare si cu rachete balistice, Coreea de Nord ii califica de obicei drept "gunoaie umane" pe transfugi, care reprezinta pentru Sud o importanta sursa de informare privind modul in care Phenianul isi trateaza cetatenii, noteaza AFP.