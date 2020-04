Un tren special care i-ar putea apartine lui Kim Jong Un, observat intr-o statiune balneara

Ziare.

Potrivit programului "38 North" care supravegheaza activitatile Coreei de Nord, acest tren a stationat de la 21 la 23 aprilie intr-o gara de la Wonsan rezervata lui Kim Jong Un si membrilor familiei sale.Reuters scrie ca nu a putut sa confirme din surse independente aceasta informatie si nici o eventuala prezenta a dictatorului la Wonsan."Prezenta acestui tren nu dovedeste ca liderul s-a dus acolo si nici nu arata ceva despre starea sanatatii sale, insa da greutate unor informatii potrivit carora Kim se afla intr-o zona rezervata elitei pe coasta de est a tarii", scrie 38 North.Mai multe publicatii americane si sud-coreene au dezvaluit marti ca Kim Jong Un se afla intr-o stare grava, in urma unei operatii cardiovasculare, informatii puse la indoiala in cercurile oficiale de la Beijing si Seul.Presa nord-coreeana a pastrat tacerea asupra acestui subiect.Trei surse informate au declarat pentru Reuters ca China a trimis in Coreea de Nord o echipa de oficiali insarcinati sa consilieze cu privire la Kim Jong Un, inclusiv experti medicali.. Ea nu a scris despre prezenta sa la ceremoniile organizate la 15 aprilie cu ocazia marcarii a 108 ani de la nasterea lui Kim Il Sung, fondatorul regimului si bunicul acestuia, ceea ce alimenteaza speculatiile.Kim Jong Un, al treilea conducator ereditar al Nordului, ajuns la putere in urma mortii tatalui sau, in 2011,, care ar putea reprezenta un risc international major.Un site de la Seul, Daily NK, specializat in Coreea de Nord, a dezvaluit luni, citand o sursa anonima, ca Kim Jong Un a fost supus unei operatii intr-o statiune din Hyangsan, la nord de Phenian.Potrivit site-ului,, la 12 aprilie.Publicatii sud-coreene care citeaza surse anonime au scris saptamana aceasta ca Kim Jong Un s-ar putea afla la Wonsan.Agentia sud-coreeana de presa Newsis a dezvaluit vineri, citand surse din cadrul serviciilor de informatii, ca un trem special folosit de Kim Jong Un a fost vazut la Wonsan, iar avionul privat al dictatorului a ramas la Phenian.Potrivit Newsis, Kim Jong Un s-ar putea izola din cauza covid-19.Speculatii despre moartea dictatorului au fost alimentate de tabagismul si obezitatea acestuia si de antecedente familiale cardivasculare.