Zambaretul Kim Jong-Un promite ca renunta la armele nucleare. Il crede cineva?

Imaginea tanarului dictator nord-coreean nonsalant, care s-a simtit bine in Coreea de Sud si care a promis ca nu va folosi arme nucleare e privita cu scepticism de lideri politici din alte state, potrivit CNN. Spre exemplu, presedintele american Donald Trump, desi n-a transmis ca se indoieste de onestitatea lui Kim Jong Un, nu s-a aratat, insa, nici prea optimist cu privire la viitorul relatiei cu Coreea de Nord."Cu ocazia intalnirii istorice dintre presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, si liderul nord-coreean Kim Jong Un, dorim numai bine poporului coreean. Speram ca discutiile vor reprezenta un progres pe drumul spre pace si prosperitate in intreaga peninsula", a transmis Trump.Premierul japonez, Shinzo Abe, a avut, de asemenea, un discurs rezervat pe aceasta tema."Cu siguranta ca... sper ca in Coreea de Nord sa se ia masuri concrete in aceasta privita (a dezarmarii nucleare si apropierii de Coreea de Sud - n.red.). Cu siguranta ca de acum voi urmari cu interes toate actiunile Coreei de Nord", a spus Shinzo Abe.Nici expertii in domeniul neproliferarii armamentului nuclear nu sunt prea increzatori in bunele intentii ale lui Kim Jong Un."De cate ori l-am vazut zambind fericit la testele nucleare? Faptul ca e un omulet vesel nu inseamna ca nu va putea, din nou, sa lanseze rachete nucleare (pentru teste - n.red.). Pe undeva, in timpul acestei intalniri cu presedintele Coreei de Sud, Kim Jong Un a jucat si teatru. Renuntarea la armamentul nuclear inseamna nu numai un document incheiat intre state, ci consens in ceea ce priveste cele mai mici detalii tehnice ale procesului. Iar asa ceva nu cred ca se va obtine prea curand", a spus Catherine Dill, cercetator la Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare din cadrul Middlebury Institute of International Studies din Monterey."Posibilitatea reala ca Phenianul chiar sa renunte la armamentul nuclear e la fel de redusa ca intotdeauna. (...) Odata ce entuziasmul acestei intalniri istorice va trece, ambele state vor trebui sa isi suflece manecile si sa se apuce de treaba. Consideram ca, de fapt, Coreea de Nord va continua sa ceara garantii nerealiste din partea SUA si a Coreei de Sud si ca nu va renunta la armele nucleare. Ceea ce face acum Coreea de Nord este sa incerce sa stoarca avantaje economice fara sa dea prea multe inapoi", a apreciat si analistul Miha Hribenik.David Maxwell, fost membru al Fortelor Speciale americane, a precizat ca:"Progrese s-au mai facut si in trecut. Ar trebui sa avem speranta si sa incurajam progresul de la Panmunjom. Cu toate astea, ar trebui de asemenea sa tinem seama de modul in care s-a comportat pana acum dinastia Kim. Poate o intalnire de o zi schimba firea violenta a unui regim care s-a instaurat in urma cu 4 decenii?".Thae Yong-ho, fost adjunct al ambasadorului Coreei de Nord in Marea Britanie, a spus ca citeste zilnic presa din Coreea de Nord si ca regimul de la Phenian continua, de fapt, propaganda anti-occidentala si nu vorbeste despre pace si dezarmare.Reamintim ca vineri, pe 27 aprilie, Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, s-a intalnit cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, in zona demilitarizata ce desparte cele doua Corei, in cadrul unui summit istoric menit sa aduca pacea in Peninsula Coreea.Cu aceasta ocazie, liderii de la Seul si Phenian au cazut de acord sa conlucreze pentru a realiza denuclearizarea "completa" a Peninsulei Coreea, potrivit unei declaratii comune emise in urma summit-ului inter-coreean.