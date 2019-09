A omorat 10 femei si a fost descoperit abia dupa 30 de ani, iar acum nu mai poate fi condamnat

Ziare.

Intre 1986 si 1991, un numar record de ofiteri de politie au fost mobilizati pentru a incerca sa gaseasca un criminal in serie, care viola si omora femei din zonele rurale din Hwaseong, la sud de capitala Seul, informeaza The Guardian Acestia au investigat 21.000 de persoane si au comparat amprentele digitale ale altor 20.000, insa fara succes.Cazul a fost sursa de inspiratie pentru cineastul sud-coreean Bong Joon-ho, care a produs filmul "Memories of Murder" din 2003.Acum, folosindu-se de cele mai noi tehnici medico-legale pentru identificarea ADN-ului, ofiterii l-au identificat pe criminal: Lee Chun-jae, in varsta de 56 de ani. ADN-ul lui s-a potrivit cu probele prelevate de la trei dintre cele 10 omoruri.Lee executa in prezent o condamnare pe viata pentru ca si-a violat si ucis cumnata in 1994.El neaga orice implicare in crimele din Hwaseong, iar faptele oricum s-au prescris, ceea ce inseamna ca nu va fi urmarit penal, a precizat politia."Transmit condoleante familiilor victimelor si imi prezint scuzele atat lor, cat si cetatenilor, pentru ca nu am reusit sa rezolvam acest caz mai devreme", a spus un purtator de cuvant al Politiei."Vom face tot posibilul pentru a descoperi adevarul", a adaugat acesta.Criminalul in serie din Hwaseong a ucis cel putin 10 femei, iar printre acestea s-au numarat atat adolescente, cat si o femeie in varsta de 70 de ani.