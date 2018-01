Ce s-a stabilit la intalnirea istorica la nivel inalt dintre cele doua Corei

Ziare.

Coreea de Nord a anuntat ca linia militara - instalata in partea de vest a frontierei - a fost repusa in functiune, a precizat viceministrul sud-coreean al Unificarii Chun Hae-sung."Tabara noastra a decis sa inceapa sa refoloseasca aceasta linie telefonica militara, incepand de la ora (locala) 8:00 (1:00 - ora Romaniei), maine (miercuri) dimineata", a declarat el, citat de AFP.Aceasta linie telefonica a fost inchisa in februarie 2016, dupa ce Seulul a suspendat operatiunile in zona industriala intercoreeana Kaesong, in semn de protest fata de deturnarea de catre Nord a veniturilor din acest complex in vederea finantarii programelor sale balistic si nuclear.Alta linie telefonica militara intre cele doua Corei - situata in partea de est a frontierei - a fost intrerupta in 2008, cand Seulul a suspendat calatoriile catre statiunea turistica nord-coreeana Mont Kumgang. Ea nu mai este operationala din cauza unor probleme tehnice.Aceste doua legaturi telefonice militare au fost infiintate in 2002-2003, in timpul unei scurte perioade de destindere a relatiei tensionate dintre cele doua Corei.In paralel, cele doua tabere au restabilit miercurea trecuta legatura telefonica civila care exista in satul de frontiera Panmunjom, unde au inceput marti dimineata primele negocieri intre Phenian si Seul din decembrie 2015.Acest "telefon rosu" a fost instalat la inceputul anilor '70, cu scopul de a permite aranjarea unor intalniri guvernamentale pe subiecte politice si umanitare.Insa el a fost debransat si restabilit in mai multe randuri, in functie de suisurile si coborasurile relatiei intre cele doua Corei, care se afla in mod teoretic in razboi, avand in vedere ca Razboiul Coreei (1950-1953) s-a incheieat cu un armistitiu si nu cu un tratat de pace.Repunerea in serviciu a "telefonului rosu" a avut loc in urma ofertei de dialog a Seulului, care a raspuns astfel unei maini intinse de liderul nord-coreean Kim Jong-un.