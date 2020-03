Cheia testelor pentru coronavirus - modelul Coreei de Sud

Ziare.

Legislatia a permis Guvernului din Coreea de Sud sa ia masuri urgente si sa determine patru companii coreene de profil sa produca teste pentru coronavirus dupa specificatiile Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Vezi si 5 mituri despre impactul coronavirusului in Coreea de Sud, demontate de un roman de la Seul Desi aflata mult mai aproape de epicentrul infestarii cu coronavirus, Coreea de Sud a coborat pana pe locul 5 in lume la numarul cazurilor depistate (foarte important, circa 1 din 200 cetateni a fost deja testat), sub Italia si Spania, si la foarte mare distanta de acestea la numarul de decese (De remarcat ca doar 1% dintre cei infectati au murit in Coreea de Sud, comparativ cu 4,5% in provincia chineza de origine a coronavirusului Hubei. Situata intre mediile de moment consemnate de Italia (7,7%) si Spania (3,4%).