Coreea de Nord a ajuns la un acord cu Sudul. Cand va avea loc summitul inter-coreean

Potrivit discutiilor inter-coreene la nivel inalt din 29 martie, pe agenda summit-ului se vor aflaPresedintele sud-coreean Moon Jae-In si liderul nord-coreean Kim Jong-Un se vor intalni in Casa Pacii, situata in partea sudica a localitatii de frontiera Panmunjom.Ambele parti au convenit, de asemenea, sa aiba contacte de lucru in data de 4 aprilie, pentru a stabili protocolul si securitatea summit-ului inter-coreean.Liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar trebui sa aiba o intrevedere si cu presedintele american Donald Trump, in luna mai. Regimul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea de a purta discutii despre denuclearizare, "in cazul in care va fi garantata siguranta regimului si daca amenintarile militare impotriva Coreei de Nord vor fi eliminate".Va fi cel de-al treilea summit inter-coreean, dupa cele din 2000 si 2007, care au avut loc la Phenian. Detensionarea relatiilor intre cele doua Corei s-a produs in perioada Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang , Coreea de Sud (9-25 februarie), unde Coreea de Nord a trimis o delegatie insemnata."In ultimele 80 de zile, au avut loc multe evenimente importante, fara precedent", a spus Ri Son-Gwon, presedintele Comitetului pentru Reunificare Pasnica din Coreea de Nord.De cealalta parte, ministrul sud-coreean al Unificarii, Cho Myoung-Gyon, a precizat ca denuclearizarea Peninsulei Coreene va fi principalul subiect de pe agenda discutiilor."In conditiile in care data summitului Sud-Nord a fost stabilita, vom face tot posibilul pentru a ne asigura ca nimic nu va fi neglijat in pregatirile noastre. Speranta noastra este ca toti oamenii sa se uneasca, astfel incat summitul sa fie o ocazie inovatoare pentru instaurarea pacii in Peninsula Coreeana", se arata intr-un comunicat al presedintiei sud-coreene.