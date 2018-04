Coreea de Nord renunta complet la armele nucleare. A semnat o declaratie comuna cu Sudul

Tratat de pace pana la finalul anului

"Coreea de Sud si de Nord si-au afirmat obiectivul comun de a realiza o Peninsula Coreea fara arme nucelare prin denuclearizare completa", se arata in declaratia comuna semnata de liderii celor doua Corei si citata de agentia Yonhap.Cei doi presedinti au fost de acord ca actiunile recente ale Phenianului privind renuntarea la testele atomice sunt "foarte semnificative" si "importante" pentru eforturile de denuclearizare.De asemenea, Seulul si Phenianul vor depune eforturi comune pentru demararea unor discutii cu SUA si China, cu scopul negocierii unui tratat de pace care sa puna capat in mod formal razboiului din Coreea, ce s-a incheiat printr-un armistitiu in 1953, potrivit aceleiasi declaratii comune."Nu va mai fi razboi in Peninsula Coreea si astfel o noua era a inceput", se afirma in declaratia comuna, semnata de cei doi presedinti.Cele doua Corei spera ca un tratat de pace sa fie semnat pana la finalul acestui an.Razboiul coreean, din perioada 1950-1953, s-a incheiat printr-un armistitiu, semnat de SUA, reprezentand ONU, Coreea de Nord si China. Coreea de Sud nu a fost o semnatara a armistitiului.Amintim ca liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-un, s-a intalnit, vineri, cu presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, in zona demilitarizata ce desparte cele doua Corei , in cadrul unui summit istoric menit sa aduca pacea in Peninsula Coreea.Practic, Kim Jong-un a devenit primul lider al Coreei de Nord care a traversat linia de demarcatie dintre cele doua Corei dupa razboiul incheiat in urma cu 65 de ani.Dupa ce Moon Jae-in si Kim Jong-un si-au strans mainile si dupa ce au traversat simbolic linia de demarcatie dintre cele doua state, liderul regimului de la Phenian a fost invitat in "Casa Pacii", locul unde se vor desfasura intalnirile dintre reprezentantii celor doua state."O noua istorie incepe acum si intram intr-o era a pacii", a scris Kim Jong-un in cartea de onoare a oaspetilor.Summit-ul intercoreean este cel de-al treilea din istorie si primul din ultimii zece ani. Recentele summit-uri dintre liderii celor doua Corei s-au desfasurat la Phenian.