Coreea de Sud a tras focuri de avertisment dupa ce un avion rus a intrat in spatiul sau aerian

Ziare.

com

Un avion rus a inalcat spatiul aerian sud-coreean in doua randuri marti dimineata, ceea ce a determinat Fortele aeriane sud-coreene sa desfasoare avioane de vanatoare, care au tras focuri de avertisment, a declarat pentru AFP un reprezentant al Statului Major interarme.Este prima oara cand un avion rus incalca spatiul aerian sud-coreean, potrivit acestui oficial, care a adaugat ca autoritatile incearca sa inteleaga de ce.Pe de alta parte, doua avioane militare chineze au intrat zona de identificare aeriana sud-coreeana marti, a anuntat ministerul intr-un comunicat, relateaza Reuters.Seulul a anuntat ca va depune note de protest fata de aceste incalcari pe langa Rusia si China.Potrivit armatei sud-coreene, un avion rus a intrat in spatiul aerian sud-coreean al Insulei Dokdo, ocupata de Coreea de Sud, dar revendicata de Japonia, care o numeste Takeshima, imediat dupa ora locala 9.00 (3.00, ora Romaniei)."Armata sud-coreeana a intreprins actiuni tactice, lansand facle de semnalizare si tragand un foc de avertisment", precizeaza ministerul in comunicat.Avionul rus a parasit spatiul aerian sud-coreean, in care a reintrat dupa 20 de minute, determinand sud-coreenii sa traga al doilea foc de avertisment.Avioanele sud-coreene au "raspuns in mod normal" incursiunii, apreciaza ministerul, fara sa faca alte precizari.