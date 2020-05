Coreea de Sud afirma ca Kim Jong Un nu a suferit o interventie chirugicala: Nu putem spune mai mult

Ziare.

"Au existat speculatii ca presedintele Kim a fost supus unei interventii chirurgicale, toate aparand din cauza unor diferente la mersul sau", a spus oficialul, conform Reuters."Avem motive sa credem ca nu a fost nicio operatie, dar nu putem spune mai mult", a adaugat el.Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a reluat programul public , conform agentiei oficiale de presa de la Phenian, care relateaza ca acesta a participat la inaugurarea unei fabrici de ingrasaminte chimice, la nord de capitala, in conditiile in care nu a mai fost vazut din 11 aprilie.Au existat speculatii cu privire la starea de sanatate a lui Kim Jong Un dupa ce a lipsit de la ceremoniile organizate in 15 aprilie pentru celebrarea bunicului sau Kim Il Sung, o sarbatoare foarte importanta in Coreea de Nord, cand de obicei liderul de la Phenian viziteaza mausoleul in care acesta se afla.Un site de informatii specializat in Coreea de Nord, Daily NK, cu sediul la Seul, a dezvaluit saptamana trecuta ca Kim Jong Un a fost operat la inima la 12 aprilie.