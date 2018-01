Coreea de Sud si Coreea de Nord vor purta maine noi discutii

Ziare.

com

Delegatia sud-coreeana va fi condusa de catre un oficial din Ministerul Sportului, Culturii si Turismului. Nord-coreenii vizeaza un acord in privinta numarului de echipe pe care le vor trimite la Jocurile Olimpice, precum si a disciplinelor la care vor participa.Intre timp, presa de stat nord-coreeana a subliniat importanta reconcilierii si a unitatii dintre cele doua Corei."Este important sa se realizeze reconcilierea si unitatea intre popoare in vederea imbunatatirii relatiilor Nord-Sud si pentru crearea unei atmosfere favorabile reunificarii. Usa va ramane deschisa pentru dialog cu oricine din Coreea de Sud, inclusiv cu persoane din partidul de guvernamant, din opozitie si din alte grupuri", a transmis Rodong Sinmun, publicatia oficiala a partidului comunist de la Phenian.La 9 ianuarie au avut loc primele discutii inter-coreene din ultimii doi ani, la Panmunjom. Delegatia Coreei de Sud a apreciat ca imbunatatirea relatiilor cu statul vecin si masurile agreate ar putea deschide calea dialogului pentru "o rezolutie fundamentala" in privinta chestiunii nucleare.Coreea de Sud i-a cerut Coreei de Nord sa inceteze actiunile ostile care sporesc tensiunea in Peninsula Coreeana. In replica, regimul Kim Jong-Un a transmis ca este necesara garantarea unui mediu de pace si a fost de acord sa participe la viitoare negocieri militare cu sud-coreenii.Regimul nord-coreean a anuntat ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite.