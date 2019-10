Coreea de Sud trimite lunetisti la granita cu Nordul ca sa vaneze... porci

Ziare.

Guvernul sud-coreean se va folosi de drone cu viziune termica pentru a detecta porcii infectati cu pesta porcina africana in apropierea liniei de control civile, o regiune tampon din apropierea fasiei de pamant care imparte Peninsula Coreeana.Anuntul a fost facut de ministrul agriculturii din Coreea de Sud, conform The Straits Times Aceste masuri vizeaza exterminarea porcilor salbatici in zone precum Incheon, Seul, Goseong si Bukhan.Cinci mistreti au fost gasiti morti in zone de langa frontiera, au explicat oficialii din Coreea de Sud. Ei sustin ca animalele aveau pesta porcina africana, potrivit testelor efectuate asupra acestora.Descoperirea reflecta libertatea cu care animalele umbla prin zona si indica o raspandire rapida a virusului mortal in Coreea de Nord, conform sursei citate.Pesta porcina africana a ajuns in aproape toate zonele din Coreea de Nord, iar porcii din vestul provinciei Pyongan de Nord au fost omorati, a declarat Lee Hye-hoon, presedintele comitetului de intelligence al Adunarii Nationale.