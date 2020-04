Coronavirusul se poate "reactiva" la persoane care au fost vindecate: Zeci de astfel de cazuri in Coreea de Sud

LIVE

Ziare.

com

51 de pacienti care s-au vindecat in Coreea de Sud au fost testati pozitiv din nou, anunta Centrul.Insa, mai degraba decat sa fie infectati din nou, virusul e posibil sa se fi reactivat la acesti pacienti, avand in vedere ca ei au fost testati pozitiv la scurt timp dupa ce au iesit din carantina, a declarat Jeong Eun-kyeong, directorul general al CDC."Desi ne gandim la reactivare ca o posibila cauza, este necesar un studiu pentru a intelege. Au fost multe cazuri cand un pacient in timpul tratamentului a fost negativ, iar a doua zi pozitiv", a spus Jeong said.Un pacient este considerat vindecat dupa ce doua teste facute in interval de 24 de ore sunt negative. Miercuri, in Coreea de Sud erau 10.384 de cazuri de infectare, 6,776 de persoane fiind externate din spital.