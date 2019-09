Flacari uriase la bordul unui petrolier. Mai multe persoane au fost ranite (Video&Foto)

Fire on oil tankers at South Korean port injures nine: Yonhap https://t.co/qRzabU3Pyk pic.twitter.com/XOykznOZWX - Reuters Top News (@Reuters) September 28, 2019

Pompierii lupta cu flacarile care au generat o enorma coloana de fum negru deasupra portului Ulsan, in sud-estul tarii, citate de AFP.De asemenea, pompierii au declarat ca 12 persoane au fost ranite, intre care una se afla in stare critica. Noua dintre raniti sunt sud-coreeni. Nationalitatea celorlalti trei nu este deocamdata cunoscuta.Anterior, agentia de presa DPA informase ca noua persoane au fost ranite in urma unei explozii produse sambata dimineata pe un petrolier in curs de reparatie in portul din orasul sud-coreean Ulsan.Nava de transport de produse petroliere, cu o capacitate de 25. 881 de tone, a luat foc in urma unei explozii in jurul orei locale 10:51, in timp ce era andocata pe cheiul Yeompo din Ulsan, conform agentiei de presa Yonhap.Potrivit Yonhap, in total, 25 de persoane, rezidenti straini, se aflau la bordul navei Stolt Groenland, inregistrate in Insulele Cayman, insa toate au fost salvate, potrivit autoritatilor. Potrivit agentiilor de presa ruse, printre membrii echipajului sunt si cetateni rusi si filipinezi.Garda de coasta sud-coreeana investigheaza cauza exacta a exploziei.Incendiul s-a propagat la o nava de marfuri de alaturi, Bow Dalian, sub pavilion singaporez. Toti cei 21 de membri ai echipajului de pe aceasta nava au fost evacuati in conditii de securitate.Ulsan se afla la aproximativ 400 de kilometri sud-est de capitala Seul si este situat pe coasta Marii Japoniei.