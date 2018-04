Fostul presedinte sud coreean a fost condamnat la 24 de ani de inchisoare

Care sunt acuzatiile

Ea a fost gasita vinovata in 16 capete de acuzare, printre care coruptie, abuz de putere, mita si dezvaluirea de secrete de stat de catre un tribunal de la Seul, in dosarul care a dus la destituirea ei la sfarsitul anului 2016 , informeaza BBC Park Geun-hye a primit si o amenda de 17 milioane de dolari. Fostul lider sud coreean nu a fost in sala de judecata in monentul anuntarii verdictul.Verdictul dat vineri reprezinta punctul culminant al unui scandal care a tulburat Coreea de Sud, alimentand furia impotriva elitelor politice.Instanta a stabilit ca fostul presedinte a conspirat cu o o apropiata a sa, Choi Soon-Sil, pentru a primi zeci de milioane de dolari de la mari companii din Coreea de Sud, inclusiv Samsung si Lotte. Banii trebuiau sa ajunga la fundatii nonprofit care erau detinute de Choi Soon-Sil."Acuzata este vinovata de abuz de putere. Si-a folosit ilegal autoritatea prezidentiala, la cererea Choi Soon-Sil, pentru a obliga mari companii dea bani fundatiilor. Acuzata a lasat-o pe Choi Soon-Sil sa controleze fundatiile, desi nu avea dreptul sa o faca. Sumele pe care acuzata le-a primit sau cerut, impreuna cu Choi, se ridica la peste 23 de miliarde de woni. O condamn pe acuzata la 24 de ani de inchisoare si 18 miliarde de woni amenda (17 milioane de dolari) ", a declarat judecatorul Kim Se-yoon.Park Geun-Hye a fost arestata in luna martie 2017 , iar o luna mai tarziu a fost inculpata oficial Ea este al treilea fost sef de stat condamnat intr-un dosar de coruptie in Coreea de Sud. Fostii oameni puternici Chun Doo-hwan et Roh Tae-woo au ispasit pedepse cu inchisoarea din acest motiv in anii '90.Fostul presedinte Roh Tae-woo, ales democratic, s-a sinucis in 2009 in timpul unei anchete pentru coruptie care-l viza pe el si familia sa.