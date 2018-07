Imagini preluate din satelit arata cum Coreea de Nord isi extinde o fabrica de rachete balistice

Ziare.

Imaginile, surprinse de Planet Labs Inc. din San Francisco si analizate de cercetatori de la Institutul pentru Studii Internationale Middlebury (MIIS) in Monterrey, arata ca Phenianul incheie lucrarile de la Institutul de Materiale Chimice, despre care cercetatorii spun ca se afla in orasul nord-coreean Hamhung."Institutul de Materiale Chimice pare ca are o singura functie si anume sa fabrice componente pentru programul lor de rachete balistice", a declarat David Schmerler, un cercetator de la MIIS, citat de CNN.Liderul Kim Jong-un a vizionat in august 2017 o schema a facilitatii dupa ce Coreea de Nord a testat doua rachete balistice intercontinentale. In aceeasi luna, Nordul a amenintat teritoriul american Guam.Cea mai mare parte a fabricii a fost construita in luna mai, dupa summit-ul lui Kim cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, dar inainte ca el sa se intalneasca cu Donald Trump, conform lui Jeffrey Lewis, directorul Programului de Nonproliferare din Asia de Est de la MIIS.Kim a declarat in numeroase randuri ca este dispus sa inceapa procesul de dezarmare nucleara, dar analistii privind Coreea de Nord considera ca SUA si Coreea de Nord definesc diferit conceptul de "dezarmare nucleara"."Kim nu s-a oferit niciodata sa se dezarmeze. Nici macar o data. El se inarmeaza", a declarat Lewis.Saptamana trecuta, un institut de monitorizare a Coreei de Nord din Washington, 38 North, a comunicat ca imaginile din satelit arata ca statul nord-coreean a adus imbunatatiri complexului nuclear Yongbyon incepand cu 6 mai, dar nu a putut preciza daca aceste lucrari au continuat dupa 12 iunie.De asemenea, Washington Post a informat ca indicii obtinute in urma summit-ului de la 12 iunie intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un tind sa arate existenta unor instalatii secrete de productie si dezvoltare de metode menite sa disimuleze fabricarea de armament nuclear. Cotidianul citeaza oficiali americani sub protectia anonimatului.Trump si Kim au semnat un acord dupa summit-ul din Singapore in care se arata ca liderul nord-coreean "si-a reafirmat angajamentul ferm de a completa o dezarmare nucleara a peninsulei coreene" si ca tara sa se va angaja "sa lucreze catre dezarmarea nucleara completa a peninsulei coreene".