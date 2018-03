In Coreea de Sud se munceste prea mult peste program, asa ca Guvernul inchide automat calculatoarele

Ziare.

Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe angajatii institutiilor guvernamentale sa nu mai lucreze ore suplimentare, prin oprirea tuturor computerelor, in fiecare vineri la ora 20:00.Oficialitatile sustin ca astfel vor sa puna capat unei adevarate "culturi a muncii peste program", scrie BBC Coreea de Sud este in topul tarilor cu cele mai multe ore de lucru anual.De pilda, angajatii guvernamentali lucreaza acolo in medie 2.739 de ore pe an, cu aproximativ 1.000 de ore mai mult decat cei din alte tari dezvoltate.Initiativa va fi lansata in trei faze in urmatoarele trei luni.Programul va incepe in 30 martie, cu oprirea computerelor la ora 20:00 in fiecare vineri.Cea de-a doua faza este prevazuta pentru luna aprilie, calculatoarele fiind oprite la ora 19:30 in cea de-a doua si cea de-a patra vineri a lunii.Incepand cu luna mai, programul va fi pe deplin functional, toate calculatoarele fiind oprite la ora 19:00 in fiecare vineri.Conform unei declaratii a Guvernului, toti angajatii vor trebui sa se conformeze acestei reguli, desi pot fi acordate scutiri in situatii speciale.Cu toate acestea, nu toti lucratorii guvernamentali par a fi de acord - conform datelor guvernamentale, 67,1% dintre angajati au cerut deja sa fie scutiti de aplicarea acestei reguli.La inceputul acestei luni, Adunarea Nationala a Coreei de Sud a adoptat o lege pentru a reduce timpul maxim de lucru saptamanal la 52 de ore, in scadere de la 68.Citeste si despre mania muncii in Japonia