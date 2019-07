In Coreea de Sud, unii angajati sunt obligati de sefi sa le smulga firele de par albe. Cum vor autoritatile sa opreasca gabjilul

Ziare.

Un sondaj recent realizat de guvernul sud-coreean a aratat ca doua treimi dintre angajati au fost hartuiti de superiori sau de colegi, in timp ce 80% dintre ei au fost martori la astfel de situatii, noteaza The Guardian Obligarea angajatilor sa scrie referate pentru copiii angajatorului, sa danseze "sexy" pentru directori sau chiar sa le smulga sefilor firele de par albe sunt doar cateva exemple de hartuire, oferite de mai multe grupuri pentru protectia drepturilor angajatilor.Conform noii legislatii, angajatorii care "retrogradeaza sau concediaza in mod nedrept"angajatii care denunta acte de hartuire pot fi condamnati la pana la trei ani de inchisoare sau pot fi amendati cu echivalentul a 25.000 de dolari.De asemenea, victimele au posibilitatea sa ceara compensatii in cazul in care hartuirea la locul de munca are repercusiuni asupra starii lor de sanatate, relateaza BBC Potrivit The Guardian, ierarhiile rigide din cadrul companiilor, competitia acerba de pe piata muncii si respectul pe care sud-coreenii il pentru statut au creat un mediu propice pentru dezvoltarea acestui comportament abuziv raspandit printre cei aflati in pozitii de putere. Situatia este exacerbata de specificul economiei sud-coreene, care este dominata de conglomerate controlate de familii puternice, asa-numitelePentru a ajuta companiile sa inteleaga ce tip de comportamente pot fi considerate hartuire, guvernul a publicat si un ghid. Printre exemplele incluse se numara barfa sau raspandirea informatiilor personale despre colegi, obligarea unei persoane sa bea, sa fumeze sau sa participe la dineurile companiei, abuzul verbal si umilirea in fata colegilor.C.S.