Incendiu la un spital din Coreea de Sud: Cel putin 41 de pacienti au murit, zeci sunt in stare grava

Incendiul ar fi izbucnit in camera de urgente a spitalului Sejong, specializat in cardiologie, scrie BBC.Aproximativ 200 de persoane se aflau in cladire si intr-un centru de ingrijire alaturat la momentul izbucnirii incendiului. Multe dintre aceste persoane au fost evacuate in siguranta.Acesta este incendiul care a facut cele mai multe victime in Coreea de Sud in aproape un deceniu si este asteptat ca bilantul sa creasca.Pompierii au declarat pentru Yonhap ca se pare ca victimele au murit din cauza inhalarii fumului.Mai multe dintre persoanele ranite se afla in stare foarte grava.Pompierul-sef Choi Man-woo a spus ca inca nu este cunoscuta cauza izbucnirii incendiului."Victimele sunt atat din spital, cat si din centrul de ingijire. Cateva dintre acestea au murit in timp ce erau transportate la un alt spital", a spus acesta pentru AFP.Potrivit pompierului, incendiul a izbucnit in jurul orei locale 07:30 (joi, la ora 22:30 GMT) si a fost stins in aproximativ trei ore.Potrivit agentiei de presa Yonhap, 93 de pacienti din centrul de ingrijire au fost evacuati in siguranta.Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va tine o sedinta de urgenta pentru a discuta despre masurile care se impun in urma acestui incendiu.Orasul Miryang se afla la aproximativ 270 de kilometri distanta fata de capitala Seul.Acest spital a fost deschis in anul 2008. Centrul de ingrijire si spitalul au un total de aproximativ 200 de paturi pentru pacienti.La acest spital personalul medical este alcatuit de aproximativ 35 de angajati, potrivit oficialilor din provincia South Gyeongsang.Acest incendiu a avut loc la o luna dupa ce 29 de persoane din orasul Jecheon din Coreea de Sud au murit intr-un incendiu izbucnit la o sala de sport publica.