Intalnire surpriza intre presedintii celor doua Corei. Unde si despre ce au discutat

Ambii lideri incearca, in continuare, sa gaseasca solutii pentru organizarea summit-ului intre Kim Jong-un si Donald Trump, care ar fi trebuit sa aiba loc pe 12 iunie, dar a fost anulat de partea americana, transmite BBC Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a anuntat ca discuta cu liderul de la Phenian la nord de Panmunjom si ca duminica, pe 27 mai, va anunta care sunt rezultatele intalnirii.Cei doi lideri de stat s-au mai intalnit o data pe 26 aprilie, atunci cand dictatorul de la Phenian, Kim Jong-un, a dat pentru prima oara semne ca ar fi dispus sa negocieze cu Coreea de Sud, tara pe care in mod normal nord-coreenii o vad ca pe una inamica.Ulterior, Kim Jong-un a promis ca va renunta la arsenalul sau nuclear, cu care in urma cu numai cateva luni ameninta Occidentul. Initial, Statele Unite au aratat deschidere fata de noua Coreea de Nord si au transmis ca spera ca atitudinea lui Kim sa fie una sincera.Phenianul a invitat in Coreea de Nord mai multi jurnalisti straini carora le-a permis sa asiste la distrugerea unui atelier de teste nucleare Urmatorul pas al apropierii dintre Coreea de Nord si Occident ar fi urmat sa fie intalnirea dintre Kim Jong-un si Donald Trump de pe 12 iunie. Trump a anuntat, insa, ca intalnirea nu se va tine , in conditiile in care Kim continua sa isi exprime ura fata de Occident si valorile sale.G.K.