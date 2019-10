Kim Jong-un a ordonat demolarea unor cladiri "inestetice" ale Coreei de Sud

Ziare.

Liderul nord-coreean a spus ca este o "greseala" ca statiunea de pe coasta estica sa fie privita ca proprietatea comuna a celor doua Corei, avand in vedere ca este situata pe teritoriul Coreei de Nord, a relatat agentia de presa KCNA."Muntele Kumgang este pe pamantul nostru, castigat cu sange, si pana si un varf si un copac sunt asociati cu suveranitatea si demnitatea noastra, a afirmat Kim in timpul unei vizite efectuate in statiune in aceasta saptamana", a scris KCNA, adaugand ca aceste cladiri sud-coreene erau "niste reminiscente ale unor cladiri temporare de pe santiere".Agentia a adaugat: "Kim a ordonat demolarea tuturor cladirilor inestetice de pe partea sudica, cu acordul autoritatii competente a partii sudice, si construirea unor unitati moderne de servicii, in concordanta cu peisajul muntelui Kumgang".Sud-coreenii au inceput sa efectueze vizite pe muntele Mount Kumgang in 1998, dar acestea au fost suspendate in 2008, cand o turista din Sud a fost impuscata mortal de un soldat nord-coreean, pentru ca ar fi intrat intr-o zona militara.Statiunea, construita cu investitii ale unor firme din Coreea de Sud, a gazduit de atunci reuniuni ocazionale ale unor familii despartite de razboiul coreean din 1950-1953.Phenianul a relatat ca a fost nemultumit de incapacitatea Coreei de Sud de a relua excursiile, pe fondul blocajului negocierilor referitoare la programele nuclear si de rachete balistice al Coreei de Sud.Coreea de Nord a cerut Coreei de Sud sa ignore obiectiile americane legate de cresterea cooperarii inter-coreene, dar orice investitie sud-coreeana in Kumgang ar incalca sanctiunile internationale impuse Phenianului.Kumgang, alaturi de complexul industrial Kaesong, situat imediat la nord de granita intens militarizata dintre cele doua tari, care este inchis in prezent, au fost vazute ca exemple a ceea ce se poate obtine in pofida tensiunilor militare si politice.Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a facut referire la posibilitatea reluarii vizitelor turistice la Kumgang, in incercarea de a relua cooperarea inter-coreeana.In timpul unei intalniri avute in septembrie 2018, Moon si Kim au convenit sa reia excursiile la Kumgang si redeschiderea Kaesong "de indata ce conditiile vor fi create". In luna aprilie a acestui an, Donald Trump a descris Kumgang drept "un loc incredibil", dar a spus ca "nu este momentul potrivit" pentru a permite vizitele sud-coreenilor.In pofida criticilor la adresa arhitecturii sud-coreene, Kim a spus: "Vom saluta intotdeauna vizitele compatriotilor nostri din Coreea de Sud, daca acestia vor dori sa vina in statiunea de pe muntele Kumgang, dupa ce aceasta va fi construita ca o destinatie turistica de nivel mondial".Kim i-a criticat totodata pe predecesorii sai, o posibila aluzie la tatal sau, Kim Jong-il, pentru incurajarea Sudului de a investi pe Kumgang."A adus o critica dura politicii gresite, de dependenta, a predecesorilor sai, care urmau sa depinda de altii intr-o perioada in care tara nu era suficient de puternica", a relatat agentia KCNA.Liderul nord-coreean promoveaza turismul ca fiind o componenta cheie a politicii sale pentru o crestere economica "autonoma".Un editorial publicat de publicatia de stat Rodong Sinmun afirma ca "Intregul popor ar trebui sa creada ca autonomia este singurul mod de viata. Nu exista nimic mai prostesc decat ca astazi sa astepti ajutor din partea altora".Referirea lui Kim la autonomie a avut loc in timp ce Natiunile Unite au avertizat ca lipsa securitatii alimentare se afla "la un nivel alarmant" in Coreea de Nord, 11 milioane de oameni fiind subnutriti. Investigatorul independent pentru drepturile omului in Coreea de Nord, Tomas Ojea Quintana, a afirmat ca aproximativ 140.000 de copii din Coreea de Nord sunt subnutriti, iar dintre acestia 30.000 au un risc marit de moarte.