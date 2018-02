Mostenitorul Samsung a fost eliberat dupa doar cateva luni. Era condamnat la 5 ani de inchisoare

Ziare.

Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.Anul trecut, Lee Jae-Yong, vicepresedinte al Samsung Electronics, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani in urma unui scandal care a provocat destituirea presedintelui sud-coreean Park Geun-hye.Lee si alti patru oficiali ai companiei Samsung au fost acuzati si gasiti vinovati ca ar fi donat sume mari de bani unei apropiate a presedintelui destituit al Coreei de Sud in schimbul unor favoruri si al sprijinului guvernamental pentru un acord de fuziune intre doua subsidiare ale companiei.Lee Jae-Yong, in varsta de 49 de ani, a preluat conducerea Samsung dupa ce tatal sau a fost fortat sa se retraga in urma unui atac de cord suferit in anul 2014.