91 de sud-coreeni vindecati de COVID-19 au fost testati din nou pozitiv: Virusul poate ramane latent si sa atace plamanii cand se reactiveaza

Potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (KCDC), 91 de persoane au avut teste pozitive la coronavirus dupa ce au iesit din carantina.Directorul general al KCDC, Jeong Eun-kyeong, a precizat ca acestor persoane li s-au facut teste virale, ale caror rezultate nu sunt asteptate mai devreme de doua saptamani, spre deosebire de cele obisnuite pentru COVID-19, care dureaza mai putin."Izolam celule virale din organele respiratorii ale celor care au fost testati pozitiv din nou la COVID-19", le-a declarat Jeong reporterilor.KCDC examineaza, de asemenea, daca aceste persoane au anticorpi care ar indica daca s-au vindecat, in conditiile in care unii experti medicali afirma ca persoanele imune ce detin acesti anticorpi nu sunt contagioase.Autoritatile medicale spun ca este foarte probabil ca virusul sa se fi reactivat, in loc ca persoanele respective sa se fi reinfectat, dat fiind ca testele au iesit pozitive din nou intr-un timp relativ scurt.Si alti virusologi si epidemiologi spun ca rezultatele pozitive de la retestare ar putea fi cauzate de reactivarea virusului, nu de o diagnosticare eronata.Potrivit lor,Un pacient cu COVID-19 este considerat complet vindecat dupa doua teste cu rezultat negativ in interval de 24 de ore.Joi, Centrul de Control si Prevenire al Bolilor din Coreea de Sud anunta ca 51 de pacienti care s-au vindecat au fost testati pozitiv din nou Potrivit KCDC, numarul infectarilor zilnice cu coronavirus a scazut vineri sub 30 pentru prima oara din data de 20 februarie, de la 39 joi la 27, in timp ce bilantul total este de 10.450.