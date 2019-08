Presedintele Coreei de Sud promite unificarea peninsulei pana in 2045

Ziare.

Intr-un discurs care a marcat implinirea a 74 de ani de cand Coreea s-a eliberat de sub conducerea Japoniei, presedintele Moon Jae-in a sustinut ca tara sa se va uni cu bucurie cu fostul sau conducator colonial.El a sustinut ca o denuclearizare si o cooperare economica mai buna cu Nordul ar pune bazele unei paci durabile pe peninsula, facand posibila unificarea dintre Nord si Sud pana in 2045 si gazduirea unei olimpiade comune Seul-Phenian in 2032, arata The Guardian "Ne asteapta o noua peninsula coreeana, care va aduce pace si prosperitate aici, in Asia si in lume", a punctat el.In acelasi timp, la Tokio, noul imparat al Japoniei, Naruhito, a exprimat "remuscari profunde" cu privire la atrocitatile comise de tara sa in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial."Reflectand la trecutul nostru si resimtind remuscari profunde, doresc sincer ca niciodata sa nu se mai repete ravagiile razboiului", a transmis el.A.G.