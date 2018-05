Presedintele sud-coreean spune ca Kim Jong-Un si-a reafirmat angajamentul privind denuclearizarea Peninsulei Coreea

Ziare.

"Liderul Kim si cu mine am convenit ca summitul din 12 iunie ar trebui sa aiba loc cu succes, si ca misiunea noastra privind denuclearizarea Peninsulei Coreea si un regim de pace perpetua nu ar trebui sa fie oprita", a declarat Moon.Desi a reiterat ca liderul nord-coreean sustine denuclearizarea Coreei, Moon a admis ca Phenian-ul si Washington-ul ar putea sa aiba asteptari diferite in ceea ce priveste acest subiect si a indemnat ambele parti sa discute pentru a-si rezolva diferentele, potrivit Reuters.Administratia Donald Trump a cerut regimului de la Phenian sa renunte in mod complet si ireversibil la programul de inarmare nucelara, insa oficialii americani sunt sceptici ca liderul nord-coreean va renunta in totalitate la arsenalul sau atomic.Totodata, Moon a declarat ca Phenian-ul nu este convins ca poate avea incredere in garantiile de securitate venite din partea Washington-ului. Kim Jong-Un si Moon Jae-In s-au intalnit sambata la Panmunjom , aceasta fiind a doua intalnire intre liderii celor doua Corei in ultima luna.