Seulul se teme de un nou val al pandemiei: A inchis barurile si discotecile, dupa ce a relaxat masurile acum cateva zile

Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a cerut populatiei vigilenta, in momentul in care tara, care a fost un focar important de contaminare in lume in februarie, a starnit admiratia capitalelor straine pentru rezultatele in lupta conta Covid-19.Mai mult de douazeci de noi cazuri de contaminare au fost atribuite unui barbat in varsta de 29 de ani testat si diagnosticat pozitiv care a frecventat cinci cluburi si baruri in weekend la Itaewon, unul dintre cartierele cosmopolite ale Seulului.Autoritatile sanitare se tem de un nou focar de infectii. Se estimeaza ca 7.200 de persoane au frecventat cinci spatii din acest cartier."Neglijenta poate duce la o explozie de infectari", a declarat primarul din Seul, Park Won-soon, precizand ca inchiderea va fi mentinuta pana la noi ordine. El le-a cerut persoanelor care au fost in aceste spatii sa se legitimeze.Din 18 noi cazuri de Covid-19 depistate sambata in Coreea de Sud, 17 au legaturi cu focarul din Itaewon, potrivit Centrului coreean de control si preventie al bolilor (KCDC).Tara era pe cale sa revina la viata normala. Autoritatile relaxasera, miercuri, masurile de distantare sociala, in vigoare din martie.Coreea de Sud era la sfarsitul lui februarie a doua cea mai afectata tara din lume din cauza coronavirusului, dupa China unde a aparut virusul. Epidemia a pornit de la o femeie care a contaminat numerosi adepti ai unei organizatii religioase acuzata de unele persoane ca este o secta.Autoritatile au implementat o strategie agresiva de "depistare, testare si tratare", care a starnit admiratie. Coreea de Sud este perceputa drept un model in gestionarea crizei sanitare.Pe plan intern, aceste succese i-au adus lui Moon recastigarea popularitatii si un triumf in legislativele din aprilie.Locurile publice, precum muzeele si galeriile de arta au fost redeschise iar sezoanele sportive cele mai populare din tara, precum cel de baseball si de fotbal, tocmai au debutat. Scolile trebuie sa se redeschida saptamana viitoare.Treizeci si patru de noi cazuri de contaminare au fost inregistrate duminica, record national dupa o luna, la un total de 10.874 de persoane infectate, dintre care 256 decese.